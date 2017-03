Bourgogne : 71 photos pour la Saône-et-Loire

C'est le moment de sortir vos appareils photos si vous vous promenez à travers le Saône-et-Loire. Le département lance un concours. 71 photographies pour illustrer le département à travers trois thèmes. Le patrimoine, le noir et blanc et la nature. Vous avez jusqu'au 30 avril pour participer.

Le Département de la Saône-et-Loire lance un grand concours, ouvert à tous. Les 71 plus belles photos seront exposées, 71 comme le numéro du département qui cherche celles qui illustreront le mieux la Saône-et-Loire. Trois thèmes ont été retenus : le patrimoine, le noir et blanc et la nature. Si vous êtes inspirés, vous avez jusqu'au 30 avril pour faire parvenir votre cliché. Cela se fait via internet à l'adresse : 71clichesdevotresaoneetloire@gmail.com.

Deux jurys, l’un composé d’internautes et l’autre de professionnels et d’élus, procéderont à la sélection de 71 images dans chacune des catégories, selon des critères précis à savoir, le choix du sujet et du traitement de la thématique, la qualité technique de réalisation, l’originalité et l’esthétique de la photographie enfin l’émotion et la légende associée.

La basilique de Paray-le-Monial © Maxppp - Pascal Deloche / GODONG

Au total, six prix seront remis : trois coups de cœur des internautes et trois coups de cœur du jury pour chacune des catégories. Ces six gagnants recevront chacun 100 euros en chèque culture lors du vernissage de l’exposition qui réunira les 71 plus beaux clichés du département de Saône-et-Loire en juin 2017. Ces clichés seront utilisés dans les différents supports promotionnels du département de la Saône-et-Loire.

Tous les détails du concours sur : http://www.saoneetloire71.fr/le\-departement/concours\-photos