Bourgogne-Franche-Comté : des aides régionales pour la Culture

Les membres de la commission permanente ont décidé d’accorder 74,7 millions d’euros d’aides lors de lors dernière commission permanente début avril. Les décisions viennent d’être dévoilées. La Culture n’a pas été oubliée.

Ce sont pas moins de 120 rapports sur lesquels les élus régionaux se sont penchés lors de la dernière commission permanente. Le montant total des aides accordées s’élève à près de 75 millions d’euros. Une part de cette somme est consacrée au développement économique pour l’emploi, une autre à l’économie sociale et solidaire ou encore à la gestion des réserves naturelles régionales, la protection de la biodiversité ou encore le tourisme. Mais la culture n’a pas été oubliée.

Aide au fonctionnement des compagnies, structures de diffusion et structures ressources

Près de 3,5 M€ ont été votés en faveur du spectacle vivant. La région soutient le fonctionnement de compagnies (théâtre, danse, cirque, jeune public) par le biais de conventions annuelles qui portent sur l’ensemble de leur activité (création, diffusion, action culturelle).

En 2017, il est proposé le soutien à 27 compagnies pour un montant total de 865 000 €. Parmi les compagnies concernées, en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire, on trouve la compagnie de Cirque, le Grand Jeté de Cluny et la Compagnie Jérôme Thomas de Dijon.

La Bourgogne-Franche-Comté compte de nombreux lieux de diffusion structurants sur son territoire : sept scènes nationales, quatre scènes conventionnées, deux centres dramatiques nationaux, un centre chorégraphique national et un centre national des arts de la rue. Il a été proposé de renouveler le soutien à ces structures, mais aussi de poursuivre l’accompagnement aux structures de diffusion intermédiaires et à la création artistique régionale valorisant ainsi celles qui contribuent à l’aménagement culturel du territoire, pour un montant total de 2 543 600 €.

Ce sont 31 structures en Bourgogne-Franche-Comté qui sont concernées. Parmi celles-ci, le Théâtre, Scène Nationale de Mâcon Val-de-Saône à Mâcon, l’association Itinéraires Singuliers de Dijon.

Plusieurs associations sont actuellement investies dans l’accompagnement, le conseil, la mise en réseau et la formation des acteurs culturels régionaux. Ces structures ressources contribuent à dynamiser et professionnaliser le paysage culturel régional, mais aussi à accompagner les mutations actuelles du spectacle vivant. En 2017, il a été proposé de maintenir le soutien régional à l’association Culture action pour un montant de 70 000 €.