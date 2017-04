Bourgogne : La Fête du Livre d'Autun souffle ses vingt bougies les 8 et 9 avril

Créé en 1998 par quelques passionnés de lecture, la Fête du Livre d'Autun a vingt ans. Avec près de 10 000 visiteurs, ses organisateurs la présente comme la plus importante manifestation autour du livre en Bourgogne. L'entrée est gratuite.

La Fête du Livre d'Autun est organisée par l'association Lire en pays Autunois à la salle de l'Hexagone. Elle compte une soixantaine d'adhérents, tous bénévoles. Tous partagent la même passion : promouvoir le livre et la lecture en direction de tous les publics.

Un anniversaire haut en couleurs

Pour cette vingtième édition, la Fête du Livre d'Autun va réunir plus de 120 auteurs, une dizaine d'éditeurs et des invités de renom comme Marcel Amont ou Allain Bougrain-Dubourg, sans oublier la marraine de cet événement depuis 20 ans, notre consœur de France Inter, Patricia Martin. Côté public, on attend environ 10 000 visiteurs durant ces samedi 8 et dimanche 9 avril. L'entrée est gratuite.

La plus grande librairie de Bourgogne l'espace d'un week-end

La jeunesse à l'honneur -

Ce sont des milliers de livres qui vous attendent durant ces deux jours. Le cheminement est pensé pour qu'il soit pratique et permette aux visiteurs de rencontrer les auteurs. Des auteurs pour lequel ce salon est important lorsque l'on sait, plus de 4 000 livres ont été vendus lors de la précédente édition.

Tous les genres sont représentés

Une place particulière est réservée aux livres pour la jeunesse dont 17 auteurs seront présents, avec un coup de projecteur sur quatre auteurs russes sur l'humour et sur le thème : "Quel monde demain ?". Des auteurs qui profitent aussi de leur venue dans le Morvan Autunois pour rencontrer, en marge du salon, les élèves dans 27 classes.

Des auteurs russes invités de la 20e Fête du Livre d'Autun -

Le présent et l'avenir

La Fête du Livre d'Autun sera l'occasion de regarder le présent avec le chercheur Axel Khan, généticien et ancien membre du Comité Consultatif National d’Éthique. Il est aussi l'auteur de 'Être humain, pleinement"

Axel Khan © Maxppp - Lapoirie.Patrice

Pour regarder l'avenir, on se tournera autour d'autres auteurs, des tables rondes et la sélection des libraires. Une projection du film documentaire de Marie-Monique Robin "Qu'est-ce qu'on attend?" est également programmée au cinéma Arletty d'Autun, suivie d'un débat.

Cette vingtième édition sera, par ailleurs, l'objet d'une première avec la remise du prix du Livre d'Humour. Le jury sera présidé par Pierre Bellemare.

Le programme complet.