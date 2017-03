Bourgogne : le Morvan se lance à l’assaut des cyclistes

Le parc naturel régional du Morvan veut devenir le paradis des cyclistes. Un projet de Cols et routes cyclo touristiques du Morvan est en cours de réalisation. Il s’annonce comme l'une des grandes nouveautés de la saison touristique 2017 dans le Parc naturel bourguignon.

« Cols et routes touristiques du Morvan ». Le nom du projet annonce la couleur. Elle sera plutôt verte et pour tous les publics. Le parc naturel régional veut mettre en place cinq types de circuits pour chaque type de pratiquants . Il vise à « développer l’offre en vélo de route en valorisant le formidable potentiel des petites routes du Morvan tout en répondant aux attentes des différents pratiquants. » expliquent ses promoteurs. Ce projet est en effet co construit avec les huit communautés de communes (Portes du Morvan, Pays Corbigeois, Grands lacs du Morvan, Haut Morvan, Grand Autunois Morvan, Saulieu, Portes Sud Morvan, Avallon Vezelay Morvan) et offices de tourisme du Morvan.

Le logo du Parc naturel régional du Morvan -

- Les Tours du Morvan, est la première offre de cette nouvelle gamme. Deux tours pour les pratiques cyclo touristiques itinérantes. Le premier, long de 358 km, est plutôt sportif et permettra de découvrir de nombreux points de vue. Le deuxième, plus touristique et long de 304 km sera relié aux itinéraires cyclos (tour de Bourgogne à vélo et voies vertes)

- Les Cols du Morvan : Avec vingt six cols répertoriés, cette deuxième offre veut allier l’intérêt sportif et scénique. Il vise une clientèle de pratiquants sportifs attirés par le challenge et la performance.

- Les circuits vitrine :Trois Circuits Vitrines seront aussi dédiés aux clubs de cyclotouristes avec des boucles sur trois secteurs : le Morvan des sommets, les Grands Lacs du Morvan et l’Autunois.

Le parc nautrel régional du Morvan © Maxppp - Jean-Baptiste QUENTIN

- Les circuits intermédiaires : Le projet comprend également dix-neuf boucles intermédiaires qui s’adresseront plus à un public familial de niveau sportif peu à moyennement entraîné, (boucles de 30 à 50 kilomètres maximum). Il s’agira de boucles balisées construites avec les communautés de communes et offices de tourisme.

- Les circuits familles

Cette panoplie d’offres pour les amateurs de vélo n’oublie pas non plus les débutants. Elle propose aussi des boucles locales faciles de 5 à 10 km pour les familles en vacances pourront être proposées par les communautés de communes.

Famille à vélo © Maxppp - Julio Pelaez

Un financement bien avancé.

Le parc annonce que pour le moment, le montant total du projet est de 60 000 € TTC.

Il devrait bénéficier de crédits européens (FEDER – Massif central) à hauteur de 21 400 € auxquels la région Bourgogne-Franche-Comté ajoutera 12 200 €. Le reste sera autofinancé par les huit communautés de communes pour 22 400 € et par le Parc pour 4 000 €.