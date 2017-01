Bourgogne : Mercurey fête la Saint Vincent tournante

La Saint Vincent Tournante, c'est ce week-end. Cette année, ce sont les villages de Mercurey et de Saint-Martin-sous-Montaigu qui organisent la 73ème édition.

Pour la 73e édition, la traditionnelle fête des amoureux du vin prend ses quartiers en Saône-et-Loire près de Chalon-sur-Saône. Tout est fin prêt pour le début des festivités, ce samedi dès 7h30, avec des défilés dans les deux villages de Mercurey et Saint-Martin sous Montaigu, dans lesquels se déroulera la fête. Cette année, les visiteurs pourront déguster 75 vins différents, rouges et blancs, de provenant de 4 millésimes différents. 17 000 bouteilles à déguster dans 13 caveaux répartis entre les deux villages.

Tout est en place pour une fête réussie

Des villages embellis et décorés. Depuis le début de la semaine, les bénévoles s'affairent pour que le village de Mercurey soit éclatant avant l'arrivée des visiteurs et des touristes. On le remarque dés qu'on arrive dans le bourg. Les sapins sont tous ornés de fleurs en papier, roses, jaunes, blanches, rouges et oranges. La commune se doit d'être belle car ce sont jusqu'à 80 000 personnes qui sont attendues durant le week-end. Et la municipalité a tout mis en oeuvre pour que la sécurité soit maximale, explique le maire de Mercurey, Dominique Juillot.

"C'est l'affaire des professionnels et très honnêtement, les services de l'Etat ont été tout à fait concentrés et exemplaire à ce niveau là . Il y a un monsieur sécurité à la Saint Vincent qui coordonne toutes les action. Cent cinquante gendarmes seront présents ainsi qu'autant de bénévoles pour surveiller. Il y aura aussi une société privée et une sécurisation particulière le soir du banquet où mille deux cents personnes seront réunies."

Le vignoble de Mercurey © Maxppp - PHOTOPQRLE BIEN PUBLIC

Pour arriver jusqu'à Mercurey, l'organisation a tenté de prévoir au maximum tout pour que les visiteurs puissent venir déguster le vin sereinement. C'est la troisième fois que Mercurey accueille la Saint Vincent.