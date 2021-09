Bourgoin-Jallieu : dernière ligne droite pour les préparatifs du festival Les Belles Journées

C'est un festival presque comme avant qui se prépare dans le parc des Lilattes à Bourgoin-Jallieu. Les Belles Journées sont de retour vendredi 10 et samedi 11 septembre pour une 7e édition après presque deux ans d'absence. Il faudra présenter son pass sanitaire pour en profiter (et il y aura une tente de dépistage à l'entrée), mais dans ses préparatifs, cette édition a tout d'un festival normal.

On oublie certaines choses, on s'est habitué à être moins dans le jus.

"On a commencé à travailler lundi et puis on va finir à moins cinq de l'heure d'ouverture pour les derniers coups de pinceau" estime Romain Dupupet, le directeur technique du festival. Après l'arrêt des spectacles à cause de la pandémie, les techniciens chargés de l'installation doivent retrouver leurs marques. "Moi c'est mon premier spectacle depuis fort longtemps. Je pense qu'on a comme une perte de rythme, moi et puis sûrement un peu les équipes, les prestataires. On oublie certaines choses, on s'est habitué à être moins dans le jus. C'est un peu plus dur que ce que ça pouvait être."

Beaucoup de fatigue, mais le plaisir de retrouver un grand festival

La condition physique n'est plus la même non plus. "Physiquement et mentalement c'est compliqué à tenir" explique Emmanuel Marchand tout en installant des tables près des cabanes de restauration. Pour autant, tout le monde garde le sourire. "On est tous contents de revenir en tout cas parce qu'on retrouve tous nos copains, tous les techniciens avec qui on a bossé il y a deux ans, c'est un vrai plaisir de pouvoir faire ça." Ils travaillent neuf heures par jour alors Florine ne pense pas aux concerts. "Je pense que quand le public sera là, nous on va dormir" dit la jeune femme en riant.

Si on additionne les heures de tous les techniciens mobilisés, l'installation du festival représente entre 4.000 et 5.000 heures de travail pour que tout soit prêt à l'ouverture des portes vendredi à 18H30. Au programme de cette première soirée : le trio LEJ, Boulevard des Airs et en début de soirée Since Charles. Jeudi, Tallisker ouvrira le spectacle suivie par Lilly Wood & the Prick et Catherine Ringer.