Moins d'artistes et un changement de programmation. Slimane, Marina Kaye, Eddy de Pretto, Juliette Armanet, Pomme et Nevche seront les artistes présents lors des deux journées du festival des Belles Journées début septembre.

Bourgoin-Jallieu, France

Slimane, Marina Kaye, Eddy De Pretto, Juliette Armanet, Nevche et Pomme. Ce sont des chanteurs en plein essor qui seront présents lors de la quatrième édition du festival des Belles Journées à Bourgoin-Jallieu (Isère), les 7 et 8 septembre prochain. Les concerts se tientdront au parc des Lilattes.

Ce festival voulu par le maire Vincent Chriqui (LR) a cette année Victor Bosch, un nouveau programmateur, et a donc décidé de changer de stratégie en misant sur des artistes plus grand public après des choix pointus et plus confidentiels les années passées. De cinq artistes par soir, on passe à trois. Ainsi, le premier soir, Marina Kaye ou Slimane, vainqueur de la cinquième édition de The Voice. Eddy de Pretto et Juliette Armanet, dont l'album vient d'être récompensé aux Victoires de la Musique seront sur scène le deuxième soir.

4000 spectateurs

L'an passé, la fréquentation était de 2000 personnes sur les deux soirs. Vu le plateau, le nouveau programmateur veut voir ce chiffre doubler. "Et si on fait 2.400 payants par soir, ce sera un grand succès", confie malicieusement Victor Bosch. Pour cette quatrième édition, Vincent Chriqui, le maire de Bourgoin-Jallieu, a annoncé une somme de 40 000 euros supplémentaires pour les cachets des artistes alors que le coût de ce rendez-vous est déjà critiqué par l'opposition. "A terme le festival ne sera pas plus coûteux s'il a plus d'envergure, car il y aura aussi plus de recettes. Mais pour ça, il faut accepter de faire le pari de la montée en puissance", argumente Vincent Chriqui. Les places sont déjà en vente, jusqu'au 12 mars, 250 places par soir sont en prévente au tarif de 17 euros, sinon le prix passera à 20 euros.

Écoutez une sélection des artistes présents les 7 et 8 septembre