Bourgoin-Jallieu renonce à son tour à son festival "Les Belles Journées"'

C'était un des événements attendus de la rentrée, la prochaine édition du festival "Les Belles Journées", dont France Bleu Isère est partenaire. Cet événement qui commençait à trouver sa place et son public au moment de la rentrée scolaire ne pourra lui non plus avoir lieu cette année.

Le communiqué de la mairie : "Avec près de 8 000 spectateurs sur deux jours, l’événement fait connaitre la ville au-delà du département. Malheureusement, l’édition 2020 prévue les 11 et 12 septembre au parc des Lilattes ne pourra pas avoir lieu compte-tenu du contexte sanitaire et des incertitudes liées à la pandémie de la Covid-19. Cette annulation ne remet pas en cause l’événement phare de la vie culturelle locale. Les Belles Journées sont d’ores-et-déjà reprogrammées l’année prochaine pour animer le parc des Lilattes et Bourgoin-Jallieu les 10 et 11 septembre 2021."