Bourgoin-Jallieu : une exposition en hommage aux soignants de l'hôpital Pierre-Oudot

Du 14 juin au 16 juillet, les murs d'un couloir de l'hôpital Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu accueillent une exposition photo intitulée "Le masque ou la vie". L'artiste et médecin François Martin-Vallas a voulu rendre hommage aux soignants en leur tirant le portrait.

Les portraits masqués de 20 soignants du service de réanimation et de l'unité de soins intensifs du centre hospitalier Pierre-Oudot à Bourgoin-Jallieu (Isère) sont affichés sur les murs d'un couloir du rez-de-chaussée de l'établissement depuis ce lundi 14 juin et jusqu'au 16 juillet. Une exposition pour rendre hommage à un personnel très éprouvé par la crise sanitaire.

François Martin-Vallas, pédopsychiatre qui intervient notamment au CHPO et photographe depuis 50 ans est l'auteur de cette série de portraits qu'il a intitulée : "Le masque ou la vie".

Les portraits doivent représenter l'ensemble des soignants. - François Martin-Vallas

Pour réaliser ces photographies, François Martin-Vallas est allé à la rencontre des soignants "à l'heure de la relève entre les équipes de nuit et de jour", pour les immortaliser "en action, tel qu'ils étaient pendant leur travail et dans leur quotidien", explique l'artiste.

"C’est pour la charge émotionnelle qu’ont subi ces équipes qu’a été réalisée cette exposition" - François Martin-Vallas

Très marqué par la pandémie, à titre personnel comme professionnel, François Martin-Vallas a travaillé ses photographies pour "faire ressortir l'aspect intime de l'impact émotionnel très fort que l'épidémie a eu sur tous les soignants". Pour cela, il n'a pas souhaité réaliser des photographies "classiques" mais a fait en sorte que "chaque portrait en représente beaucoup d'autres" à travers la modification des courbes de couleurs sur des logiciels de retouche photographique pour modifier la perception que l’on a de celles-ci. Une manière de permettre à chacun de faire sa propre interprétation.

Bénéfices reversés à l'association Adréalin'

Il est possible d'acheter le catalogue de l'exposition ou des photographies dont l’intégralité des bénéfices de vente sera reversée à Adréalin’, une association du service de réanimation du CHPO, afin de de lui permettre d'acheter du matériel et de quoi améliorer le bien-être et le confort des patients. Pour commander des photographies, rendez-vous sur le site internet de l'artiste François Martin-Vallas.