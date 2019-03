Bourgoin-Jallieu : Zazie et Clara Luciani à l'affiche de la 5e édition du festival des Belles journées

Bourgoin-Jallieu, France

L'an passé, le festival de musique des Belles journées, festival pop rock créé en 2015 par la mairie de Bourgoin-Jallieu (Isère), avait opté pour une programmation plus populaire avec à la clé deux soirées qui affichaient "complet". Ce choix d'artistes plus grand public, après des paris plus pointus et plus confidentiels, se confirme pour la 5e édition. Elle aura lieu les 6 et 7 septembre, toujours au parc des Lilattes.

Zazie, tête d'affiche le samedi 7 septembre

Victor Bosch, le nouveau programmateur, arrivé il y a un peu plus d'un an, a dévoilé les premiers noms ce lundi lors d'une conférence de presse à Lyon. Et la tête d'affiche du samedi soir, le 7, ce sera Zazie, artiste incontournable depuis plus de 20 ans. Son 10e et dernier album "Essenciel" est sorti l'an passé.

Clara Luciani, la veille

Le nom de la tête d'affiche du vendredi 6 sera connue plus tard. Mais chaque soir, il y a plusieurs artistes et l'une du vendredi n'est autre que Clara Luciani, qui a remporté en février, la victoire de la musique dans la catégorie "révélation scène".

Ouverture de la billeterie ce 5 mars

Une prévente avec des tarifs préférentiels doit démarrer ce mardi après-midi sur le site internet du festival

