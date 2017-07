Bourvil aurait eu 100 ans cette année : une expo-souvenir en Normandie

Dans le Pays de Caux, l'association "Les amis de Bourvil" perpétuent le souvenir de l'enfant du pays. Tout l'été, elle présente une grande exposition de photos, d'affiches et d'objets personnels de l'artiste, à l'occasion du centenaire de sa naissance.

André Raimbourg, alias Bourvil, est né le 27 Juillet 1917, à Prétot-Vicquemare, dans le Pays de Caux (Seine-maritime). Mais c'est à Bourville, à quelques kilomètres de là, qu'il a grandi et qu'il doit son nom de scène.

Près d'un millier de documents sont rassemblés pour l'été dans la salle André Raimbourg de Fontaine-le-Dun. Des photos, des affiches de films, des vidéos, qui témoignent de la riche carrière de cet artiste aux multiples talents. D'abord comique-paysan, Bourvil devient au fil des années un chanteur et un acteur reconnu et apprécié autant du grand public que de ses pairs.

Il a tourné une cinquantaine de films, dont certains sont aujourd'hui des films cultes, comme La grande vadrouille et Le corniaud avec Louis de Funès. L'une des 2CV qui a servi au film fait d'ailleurs partie de l'exposition présentée par l'association "Les amis de Bourvil".

L'une des 2CV du film "Le corniaud" fait partie de l'exposition © Radio France - Christine Wurtz

Ses sketchs et ses chansons feront aussi son succès, comme La tendresse, Le petit bal perdu ou encore La tactique du gendarme.

Bourvil revenait souvent sur ses terres natales, où vivent encore plusieurs membres de sa famille. Le maire de Fontaine-le-Dun, Yves Lefrique, est un parent de l'artiste. Son père était un cousin de Bourvil. Il se souvient d'un homme simple et généreux, qui circulait souvent sur son vélo. La bicyclette de Bourvil, conservée et restaurée par l'un de ses deux fils, est également exposée, tout comme son bureau parisien et le fauteuil où il aimait se reposer. La famille a également prêté des photos de famille rarement montrées au public.

Bourvil s'est éteint le 23 septembre 1970 à Paris. Il est inhumé à Montainville dans les Yvelines, où il possédait une maison de campagne.

Pratique : "Bourvil, cent ans...simplement" : jusqu'au 27 août à la salle André Raimbourg de Fontaine-le-Dun. Entrée : 7 euros. Gratuit pour les moins de 10 ans.