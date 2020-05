Boussac : confiez-lui vos rêves, Alex Dufour les dessine

Donnez-lui vos rêves, il les dessine. Alex Dufour participe à une résidence artistique à Boussac du 18 mai au 24 mai. L'événement est organisé par l'association Toulx & Possibles en partenariat avec la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. Pendant cette semaine, l'artiste recueille les rêves et les souvenirs des habitants de Boussac et de ses environs puis les couche sur le papier à l'aide son feutre noir.

L'artiste récolte les rêves des boussaquins et les dessine. - Alex Dufour

"Tout peut se faire à distance"

Après des études de géographie, Alex Dufour se met au dessin puis décide de s'y consacrer complètement en 2017. Après un premier passage en Creuse avec un atelier à la Métive en juin 2019, le jeune artiste originaire de Gerzat (dans la banlieue de Clermont-Ferrant) revient cette année dans le département avec un nouveau projet sur l'invitation de l'association Toulx & Possibles. "Le travail d'Alex se prête très bien aux circonstances puisque la rencontre physique n'est pas indispensable. C'est pour ça qu'il a proposé de récolter les rêves des Boussaquins. Tout peut se faire à distance" explique Juliette Cogos, présidente de l'association.

"Un portait différent"

Dans son travail Alex Dufour s'inspire de ses propres rêves. Il y a quelques mois, il décide de se plonger dans les rêves des autres et de prolonger cette idée pendant sa résidence à Boussac. "L'idée est de faire un portrait différent des portraits qu'on a l'habitude de voir" explique le dessinateur. "Ce n'est pas la profession des gens qui m'intéresse mais ce qu'ils ont dans la tête dans un territoire donné." Jusqu'à présent à Boussac, il a reçu de nombreux de rêves qui évoquent la campagne : "il y a beaucoup de paysages, c'est très contemplatif." Avant d'arriver en Creuse, il a aussi récolté des rêves de Lyonnais ou de Clermontois. À terme, il souhaite créer une carte des rêves sur tout le territoire.

Je dessine de manière très simple

Pour dessiner, il se munit d'un stylo ou d'un feutre noir et d'une feuille blanche. Il utilise la technique de la ligne claire : "Ce sont plusieurs traits qui ne forment qu'un seul trait. On peut le retrouver dans Tintin par exemple, sauf que moi je suis un peu plus abstrait. Cela va partir un peu dans tous les sens !" précise Alex Dufour. Pour voir à quoi ressemblent les rêves que vous lui avez confié, une restitution est prévue ce samedi 23 mai de 15h à 18h au local de l'association Toulx & Possibles à Toulx-Sainte-Croix. L'artiste remettra les rêves à leurs propriétaires. Il est recommandé de respecter les distances physiques et de venir avec son masque de protection.

Vous pouvez encore lui envoyer vos rêves et souvenirs :

par mail à cette adresse : a.dufourdessinateur@laposte.net

par courrier au 8 Place de l'Hôtel de Ville 23600 Boussac

par message via cette page Facebook

ou en venant directement le rencontrer au-dessus du cabinet d’architecture au 8 Place de l’Hôtel de Ville à Boussac

Alex Dufour compte poursuivre la récolte et le dessin des rêves des Boussaquines et des Boussaquins après la résidence.