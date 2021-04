Boussac: le circuit boussaquin cette année se court à huis-clos

Le départ de la 87ème édition du circuit boussaquin sera donnée ce lundi 26 avril à 13h30. Mais la course cycliste aura lieu dans des conditions particulières.

Un protocole sanitaire très strict a été mis en place par le comité d'organisation. Afin de respecter les jauges, la course est réservée aux seuls coureurs de catégorie "élite", ceux qui veulent passer professionnels. Les dossards seront retirés sans contact, et la remise des prix se fera en comité restreint, seulement avec les coureurs. Pas de public au pied du podium ni sur la ligne d'arrivée.

La course se fera également en grande partie à huis-clos. "On ne va pas non plus surveiller tous les bas-côtés," temporise Christine Rouyat, organisatrice de la course, "Certaines personnes viendront sûrement voir. Mais avec la limite des 10 kilomètres, ça limite déjà beaucoup le public."

Le nombre d'inscription a plus que doublé

Malgré cette organisation contrariée, la course promet d'être un beau succès. Le nombre d'inscriptions a plus que doublé par rapport aux autres années. "On arrive à 194 inscriptions" se réjouit Christine Rouyat. "Habituellement, on tourne autour de 80 coureurs." L'annulation de la plupart des autres courses a concentré le nombre de participants. Les organisateurs sont ravis de cet engouement nouveau, mais regrettent que cette édition se fasse sans public. "Comme il y a beaucoup de coureurs, on aurait aimer que les gens puissent venir voir la course. C'est embêtant que ça se déroule dans ces conditions."