Bout du Monde 2021 : 8 jours de fête sur la presqu'île de Crozon

Le festival du Bout du Monde en presqu'île de Crozon aurait dû commencer ce vendredi 31 juillet. Annulé en raison du coronavirus, il reviendra en 2021 pour non pas trois mais huit jours de fête.

C'est un rendez-vous incontournable pour les fans de musique du monde : le festival du Bout du monde en presqu'île de Crozon a dû, comme tous les gros festivals de l'été, se résoudre à annuler son édition 2020.

Une annonce-surprise

Mais alors qu'il aurait dû commencer ce vendredi 31 juillet, les organisateurs ont fait une annonce qui devrait ravir les inconditionnels du "Boudu".

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les organisateurs laissent entendre que l'édition 2021 pourrait bien durer du 1er au 8 août, soit huit jours, contre 3 en temps normal. Ce que confirme en partie Marc Jouon, responsable de la programmation : "On voulait marquer le coup pour l'an prochain, pour faire plaisir au public après l'annulation de cette année. On a donc décidé de voir un peu plus grand en 2021".

Pas 8 jours de concerts non-stop mais des animations

Mais attention, il ne s'agira pas de 8 jours de concerts ininterrompus sur la prairie de Landaoudec. "Ce n'est pas une semaine complète de Bout du Monde, mais il y aura des animations, des petits concerts toute la semaine précédant le festival, pas forcément sur le site mais à plusieurs endroits différents".

L'équipe de Quai Ouest, qui organise le festival, travaille d'arrache-pied à la programmation de cet événement exceptionnel, et devrait en dire plus au mois de septembre. Le gros du festival du Bout du Monde, en format classique, lui, se déroulera du 6 au 8 août 2021.