Mondial de foot : pas d'écran géant à Marseille, mais la ville n'appelle pas au boycott

Alors que Didier Deschamps a annoncé ce mercredi la liste des 25 joueurs sélectionnés pour le mondial de football, la question du boycott de la compétition est relancée. Invité sur France Bleu Provence ce jeudi 10 novembre, Sébastien Jibrayel, adjoint aux sports à la ville de Marseille, rappelle que la ville ne cautionne pas l'impact écologique de cette Coupe du monde de football ni l'absence du respect des droits de l'homme. Cependant, la ville de Marseille n'appelle pas les Marseillais au boycott.

"Est-ce que franchement, je vais me sentir bien devant ma télévision? Non" - Sébastien Jibrayel

Le mondial de football commence dans 10 jours au Qatar. Mais Sébastien Jibrayel es t loin d'être enjoué comme lors des dernières compétions. Il assure que cette année, le mondial n'est pas compatible avec les valeurs du sport : "Evidemment que j'aurais préféré la regarder cette Coupe du monde. Mais quand on pense que pour construire ces stades, où les joueurs vont se rendre, des milliers de personnes sont mortes... Est-ce que franchement, je vais me sentir bien devant ma télévision? Non." L'adjoint au sport poursuit alors : "Je pense à ces familles endeuillées. Nous, on porte des valeurs fortes du football et du sport et on ne se retrouve pas dans ce qui s'est passé."

Pas d'appel au boycott

Cependant, la ville n'appelle par pour autant les Marseillais à boycotter la compétition : "Chacun est libre de faire ce qu'il veut, explique l'adjoint aux sports de la ville. Nous avons décidé de ne pas rediffuser les matchs sur écrans géants. Cependant, nous n'avons pas invité les Marseillais à boycotter la Coupe du monde."

Effectivement, si les matchs ne seront pas diffusés sur grands écrans, les bars de la ville pourront eux choisir, ou non, de diffuser les rencontres. "On ne va pas boycotter, c'est certain, explique Hakim, gérant d'un bar à Marseille. A notre niveau, on ne peut rien faire. Au contraire, on va en profiter pour travailler." Les fans zones étant absentes cette année, le commerçant espère donc accueillir encore plus de clients.

"Aujourd'hui, on ne va pas interdire les Marseillais et les Marseillais de regarder la Coupe du monde, conclut Sébastien Jibrayel. Ce n'est pas notre objectif et tant mieux que cela puisse profiter aux commerces derrière." L'équipe de France débute la compétition le mardi 22 novembre face à l'Australie.