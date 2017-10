Braderie d'automne à destination des cinéphiles bourguignons

La cinémathèque de Bourgogne propose cette semaine sa braderie d'automne. Jusqu'à dimanche, vous pouvez acheter des affiches, des dvd et autres disque vinyles. C'est aussi l'occasion de découvrir ses nouveaux locaux.

Amateurs de cinéma, cette braderie est pour vous ! Tous les après-midi (sauf mardi) de cette dernière semaine d'octobre, la cinémathèque de Bourgogne propose sa braderie d'automne dans ses nouveaux locaux situé au 27, rue Parmentier à Dijon. Vous y trouverez des livres de cinéma, des revues, des vinyles, des affiches de cinéma, des dvd, "Tout ce qui dans nos stocks permet au gens d'alimenter un peu leur cinéphilie" explique le secrétaire général de la cinémathèque de Bourgogne, Nicolas Petiot.

De nouveaux locaux

Depuis trois mois, la cinémathèque de Bourgogne s'est installée au 27 rue Parmentier à Dijon, tout près de la place de la République. C'est là que le public peut venir chiner. "L'idée étant aussi qu'on explique aux gens comment on a besoin d'eux et à quel point il est nécessaire qu''ils participent tous au fonctionnement de ce lieu", ajoute Nicolas Petiot. L'ensemble des fonds qui seront récoltés vont servir à financer la structure. Vous pourrez également visiter les lieux de travail ainsi que deux expositions : les trésors de la cinémathèque et une exposition de photos.

D'autres projets pour financer la nouvelle structure

"On essaie de faire en sorte que la cinémathèque qui est à la fois une bibliothèque, un petit espace muséal et un petit espace de travail, puisse à accueuillir le maximum des activités qui sont liées au cinéma que nous défendons , c'est à dire, aujourd'hui, être capable de donner un maximum de ressources. Cette première année nous sert à constituer un groupe d'adhérents qui vont nous aider à fonctionner. On va lancer très bientôt l'opération 300, le nombre d'adhérents nécessaire pour pouvoir faire fonctionner ce lieu.

Retrouvez l'interview de Nicolas Petiot, secrétaire général de la Cinémathèque de Bourgogne ce mardi 24 octobre à 6H43 et 8H12