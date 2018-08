La Braderie de Lille a lieu les 1er et 2 septembre 2018. Plus de 2 millions de personnes sont attendues dans le centre ville. Tout le centre sera interdit à la circulation et au stationnement. Prenez vos précautions en préparant votre accès à la Braderie en avance.

Lille, France

Du samedi 1er septembre 8h au dimanche 2 septembre 18h, la Braderie de Lille prend possession de la ville et plus de 2 millions de visiteurs sont attendus. Inutile de prendre la voiture pour accéder au centre ville, entièrement fermé à la circulation et au stationnement.

Cette année, le périmètre de la Braderie est plus important que l'an passé. La rue Gambetta, la rue Patou (entre Jacquemars Giélée et le boulevard de la Liberté), la rue de Bourgogne (entre Jacquemars Giélée et le boulevard de la Liberté) et la rue Boileux sont incluses dans la braderie.

Si vous venez de l'extérieur en voiture, des parkings sont à votre disposition en périphérie. Les transports en commun vous emmèneront jusqu'au centre ville.

En bus, tramway, métro

Transpole propose un pass un jour à 4,90 euros et un pass deux jours à 8,80 euros pour pouvoir aller et venir en illimité. Le métro et le tramway circuleront sans interruption pendant les deux jours de Braderie, y compris la nuit du samedi 1er au dimanche 2 septembre. Quatorze lignes de bus seront renforcées pour amener les visiteurs à la Braderie en revanche, dans le périmètre, évidemment, aucun bus ne pourra circuler.

Pour se garer, onze parkings dits "parcs-relais" sont ouverts et gratuits pour les utilisateurs des transports en commun du vendredi matin 6h au dimanche soir 00h. Attention : le parc-relais Champ de Mars est fermé, pour cause de foire aux manèges. Les parcs-relais ne sont pas ouverts aux camping-cars.

En train et autocars

Autre moyen d'accéder à la Braderie, les trains TER avec des billets à 2, 5, 8 ou 10€ par personne selon le trajet effectué. La SNCF renforce son offre, du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre, avec 61 TER supplémentaires. Cette offre est proposée au départ de toutes les gares Hauts-de-France et à destination de Lille.

Si vous venez de plus loin, renseignez-vous sur les offres des bus à petits prix.

À vélo

Enfin, pour les usagers du vélo, toutes les stations V'Lille dans l'enceinte du périmètre braderie piétonnier seront fermées du vendredi midi au lundi matin.

Voir le site de la ville de Lille pour toutes les infos pratiques

Les numéros de téléphone utiles pendant la Braderie :

Pompiers : 18

Samu : 15

Police : 17

Police Municipale : 03 20 49 56 66

Commissariat Central : 03 62 59 80 00

Centre anti-poisons : 0 800 59 59 59

Enfants trouvés (situé rue Jean Sans Peur) : 03 20 57 70 66.

Plan de la braderie de Lille 2018

