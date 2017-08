Braderie de Lille : accès, circulation et stationnement

PRATIQUE - Pour accéder à la Braderie de Lille 2017, évitez absolument la voiture et choisissez les transports en commun. Les 2 et 3 septembre, les bus, métro, tramway et même les trains de l'agglomération lilloise et de toute la région des Hauts-de-France adoptent le rythme des bradeux.

Si vous voulez venir à la Braderie de Lille 2017 le week-end des 2 et 3 septembre abandonnez tout de suite l'idée d'entrer en ville en voiture. C'est toujours compliqué mais cette année les règles de sécurité sont drastiques et la circulation des véhicules est ultra-limitée (des laissez-passez étaient délivrés par la mairie de Lille jusqu'au 23 août).

Pour le grand public, il faudra opter pour les transports en commun (voir le périmètre de la braderie plus bas).

En bus, tramway, métro

Transpole propose un pass un jour à 5 euros et un pass deux jours à 8,90 euros pour pouvoir aller et venir en illimité. Le métro et le tramway circuleront sans interruption pendant les deux jours de Braderie, y compris la nuit du samedi 2 au dimanche 3 septembre. Seize lignes de bus seront renforcées pour amener les visiteurs à la Braderie en revanche, dans le périmètre, évidemment, aucun bus ne pourra circuler.

Pour se garer, dix parkings dits "parcs-relais" sont ouverts aux utilisateurs des transports en commun.

Voir le site de Transpole pour le plan et les horaires des bus, métros et tramway

En train

Autre moyen d'accéder à la Braderie, les trains TER avec des billets de 2 à 10 euros par personne et par trajet le samedi et le dimanche (au départ d'une gare des Hauts-de-France en direction de Lille).

Voir le site de la SNCF

À vélo

Enfin, pour les usagers du vélo, toutes les stations V'Lille dans l'enceinte du périmètre braderie piétonnier seront fermées du vendredi midi au lundi matin.

Voir le site de la ville de Lille pour toutes les infos pratiques