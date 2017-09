Braderie de Lille : "énormément de monde" et une ambiance sereine selon Martine Aubry

La Braderie de Lille s'est terminée ce dimanche soir dans une ambiance sereine selon la maire de Lille. Martine Audry dresse un bilan très positif de cette édition 2017 marquée par un dispositif sécuritaire inédit.

La Braderie de Lille s'est donc terminée ce dimanche à 18 heures dans le centre-ville. L'occasion pour Martine Aubry de faire le bilan de cette édition particulière, la Braderie de l'an dernier avait été annulée à cause du risque attentat. Bilan plus que positif pour la maire de Lille.

" Énormément de monde et beaucoup de sourires"

Impossible pour l'heure d'avoir une estimation chiffrée de l'affluence de cette Braderie 2017 mais Martine Aubry est très positive "Même si nous n'avons sans doute pas battu le record d'affluence [...] il y avait énormément de monde et beaucoup de sourires ce week-end à Lille. Les bradeux ont répondu présents. Ils venaient de la France entière ainsi que de nombreux pays étrangers [...] Les hôteliers et les restaurateurs nous ont dit être particulièrement satisfaits de ce retour".

Une ambiance sereine

Martine Aubry poursuit "la braderie s'est déroulée sereinement, les bradeux étaient contents, rassurés par les mesures de sécurité dès leur arrivée sur le site et ravis de la fluidité que permettait l'absence des commerçants non-sédentaires".

Le nouveau périmètre, largement réduit, a satisfait les riverains assure Martine Aubry " Les familles lilloises ont retrouvé une place centrale au cœur de l’événement". La maire relève également le succès de la braderie des enfants, une nouveauté 2017 "nous espérons la faire grandir encore pour l'édition 2018".

Ce que veut Martine Aubry veut changer

Martine Aubry pense notamment qu'il faudra "ouvrir plus tôt les réservations aux Lillois qui ne sont pas dans le périmètre de la Braderie afin de compléter les espaces clairsemés, comme les rues du Molinel et de Paris".

La maire de Lille souhaite également que les restaurateurs "remettent les tas de moule , qui font partie de l'essence même de la Braderie, devant leurs établissements" et veut également "améliorer les services apportés aux brocanteurs et bradeux de l'Esplanade (petites restaurations et toilettes)".

Qu'en pensent les Lillois ?

Une nouvelle fois les Lillois pourront faire part de leurs questions et suggestions pour la prochaine édition "nous allons à nouveau consulter les Lillois [...] pour leur demander leurs avis et écouter leurs propositions, comme nous interrogeons les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et les commerçants".