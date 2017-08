Braderie de Lille : la mairie encourage les riverains à décorer les 500 blocs de béton

Plus de 500 blocs de béton sont installés autour de la Braderie de Lille ce week-end pour éviter notamment l'entrée d'éventuels véhicules-bélier. La mairie encourage tout un chacun à décorer ces blocs pour qu'ils se fondent dans le paysage.

Trois jours avant le début de la Braderie de Lille, la ville continue de sécuriser le périmètre. Ce mercredi matin la pose des blocs de béton a commencé. Des centaines sont installés tout autour de la braderie pour empêcher notamment toute attaque à la voiture-bélier. La mairie invite les riverains à décorer ces inhabituels blocs de béton.

1.800 tonnes de béton

Plus de 500 blocs de béton sont donc installés pour la Braderie de Lille qui a lieu ce week-end les 2 et 3 septembre. En tout, cela représente 1.800 tonnes de béton, un coût de 150.000 euros pour la ville qui souhaite sécuriser au maximum l’événement. Avec ces blocs, et à peine quinze jours après les attentats de Barcelone, la ville veut empêcher l'intrusion d'un éventuel véhicule-bélier dans la foule.

Certains blocs de béton sont déjà installés place de la République à Lille © Radio France - Jeanne marie Marco

Les premiers blocs de béton ont été installés ce mercredi matin sur la façade de l'Esplanade "avant on avait de simples barrières, aujourd'hui on doit protéger sur des typologies de type attentat mais ça peut être aussi un mouvement de foule, un gros incendie. Ce dispositif va, on l'espère, régler toutes les situations qui peuvent se présenter à nous" explique Floriane Gabriels responsable de l’événementiel à la mairie de Lille.

En plus de ces blocs, la ville met en place ce week-end onze points de contrôle dans le centre, 44 rues sont également bloquées.

Amusez-vous à les décorer !

Pour qu'ils se fondent dans le paysage la mairie encourage tout un chacun à décorer ces blocs de béton " l'idée c'est que ça disparaisse de notre vision [...] donc si certains veulent nous faire des dessins sympas, des messages d'amour on est tout à fait d'accord [...] on va vivre avec eux [...] donc il faut dédramatiser le sujet" explique Floriane Gabriels. Vous pouvez donc décorer, dessiner, peindre sur ces blocs vous ne serez pas verbalisé !