Braderie de Lille : "On affine tous les ans", explique Jacques Richir, adjoint à la mairie

Avec ses 2,5 millions de visiteurs attendus, ses 8 000 exposants et ses 80 kilomètres d'étals, la braderie de Lille c'est aussi, chaque année, un gros défi logistique. Mais la mairie commence à avoir l'habitude. "Comme on l'organise depuis longtemps, on débriefe année après année, il y a un vrai savoir faire", confirme Jacques Richir.

"On affine tous les ans"

"On a mis en place un dispositif qui fait que l'on peut intervenir quasiment partout en 90 secondes", poursuit l'adjoint à la mairie chargé de la braderie. Selon la préfecture, au cours du week-end, près de 3 000 agents de l’État (policiers, gendarmes, douaniers, militaires) seront mobilisés pour assurer la sécurisation de l’événement.

Si la braderie débute officiellement ce samedi 2 septembre à 8h, Jacques Richir confirme qu'il existe aussi à Lille la braderie "off" : certains risque de commencer à négocier dès ce vendredi soir. "Mais encore une fois, ça commence samedi à 8 h", sourit l'adjoint.