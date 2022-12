Brantes dans les étoiles revient après trois ans d'absence

C'est reparti pour Brantes dans les étoiles . Cette manifestation organisée tous les deux ans n'avait pas pu se tenir en 2021 à cause des contraintes sanitaires et au lieu de reporter en 2023 pour qu'elle soit organisée une année impaire comme le veut la tradition, elle a lieu cette année, en 2022 du 27 au 29 décembre.

ⓘ Publicité

Plusieurs milliers de visiteurs vont donc pouvoir revenir à Brantes, dans la vallée du Toulourenc, pour admirer les illuminations et découvrir le savoir-faire d**'une trentaine d'exposants :** une enlumineuse, un céramiste, un facteur de flûtes, ou encore des créateurs de bijoux ou de sacs.

"Grâce à France Bleu Vaucluse la manifestation est bien connue. Nous avons une clientèle locale qui attend ça avec impatience et il y a une tendance à y avoir de plus en plus de monde. C'est pour ça qu'on commence plus tôt dans l'après-midi cette année", explique Olivier Dornier, le président de Toulourenc Horizons, l'association qui organise l'évènement. Le public est en effet attendu avant la tombée de la nuit, dès 15h et jusqu'à 21h pour profiter des différentes animations.