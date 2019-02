Breakdance aux JO de 2024 : un amiénois espère y emmener ses champions !

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris-2024 a dévoilé jeudi 21 février une liste de "sports invités". Parmi eux, le breakdance. À Amiens, une seule école dispense des cours de cette discipline hip-hop : le studio Anne Coury, quartier Saint Leu. C'est Kamil Bousselham le coach. Il est notamment champion de France de breakdance. Pour lui cette annonce c'est "la reconnaissance tant attendue".

Kamil Bousselham a commencé la pratique du breakdance il y a 16 ans. Elle avait alors mauvaise presse. "Il fallait essayer de donner une bonne image et ça n'était pas évident, parce que ça venait des quartiers, de la rue, se rappelle l'artiste. _Ça vient des États-Unis_, dans les années 70-80. Des gangs se sont mis à s'affronter sur le dancefloor, la piste de dance", explique-t-il.

Démocratisation

C'est seulement une quarantaine d'années plus tard que Kamil Bousselham constate "enfin une démocratisation". Son cours est lancé au studio Anne Coury, à Amiens, en 2014. Au départ : une seule séance par semaine. "Et puis il y a eu _de plus en plus d'inscriptions_. Maintenant je donne cinq cours chaque semaine."

Reconnaissance

La discipline trouve alors sa place dans le milieu artistique en France. On découvre de plus en plus de spectacles hip-hop avec de nombreuses figures de breakdance. Mais la reconnaissance n'est pas totale : manque l'aspect sportif. "Avec cette annonce du comité olympique, ça y est, c'est enfin le cas, se réjouit Kamil Bousselham. Quand on fait de la compétition, c'est comme pour n'importe quel autre sportif de haut niveau. Ça demande jusqu'à 6 heures d'entrainement par jour, un suivi nutritionnel, etc.", précise le danseur.

Au lancement des Jeux Olympiques de Paris en 2024, Kamil Bousselham aura 37 ans. Trop tard pour y participer. Mais il en est convaincu : il a dans ses cours des graines de champions, qu'il compte bien emmener jusqu'à la flamme !