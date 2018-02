Rosnay

"C'est une révolution !" s'enthousiasme la présidente de l'association de sauvegarde du patrimoine de Rosnay, Andrée Aubry. "Des années que le site était fermé au public, il n'ouvrait qu'aux journées du patrimoine, et encore... l'an dernier il n'avait pas ouvert ! Et voilà que cette fois, il va véritablement accueillir du public!"

Le château du Bouchet, ancienne propriété de la famille de Montespan, était en vente depuis quelques mois. Le site qui surplombe le hameau du Bouchet et dont la terrasse donne sur l'étang de la Mer Rouge, à Rosnay, a finalement trouvé preneur : une famille, propriétaire de plusieurs belles demeures notamment dans la région d'Angers. "Certains de ces châteaux sont devenus des résidences hôtelières de luxe, et les dépendances accueillent des séminaires, par exemple, détaille Andrée Aubry. Pour le château du Bouchet, la famille cherchait une association sur laquelle s'adossait pour ouvrir le lieu au public. Nous pourrions organiser des concerts, des dîners musicaux, mais aussi des expositions. En plus des visites guidées bien sûr..."

Le château devrait ouvrir dès ce printemps. Il serait accessible au public d'avril à octobre chaque année.