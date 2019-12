Brenne : une soprano lyrique va célébrer, en chanson, une messe de noël en l'église de Bélâbre

Bélâbre, France

Bélâbre va plonger dans l'ambiance de noël ce mardi soir. Ce village de la Brenne, tout près du Blanc, organise une messe de Noel à partir 19H dans la nef de l'église de la commune. Une messe un peu particulière avec au programme : une crèche vivante incarnée par des familles de Béllâbre. Des petits bergers aux rois mages en passant par Joseph et Marie sans oublier l'Enfant Jésus qui sera représenté par le dernier né du village ! Et le tout sera accompagné en musique et en chanson par une soprano lyrique.

L'opéra à l'église

Elinor Morel vit à Paris mais cette jeune femme originaire du Berry a accepté volontiers de participer au spectacle. "C'est un vrai plaisir" réagit l’intéressée sur France Bleu Berry, "Et en plus ça se passe dans cette région, dans ce pays, qui est le mien donc c'est un double plaisir". Ce mardi soir Elinor Morel va interpréter "un solo du Panis Angélicus de César Franck et également le fameux Minuit Chrétien".

Les chants de noël nous reconnectent à notre enfance

La chanteuse "aime beaucoup les chants de Noëls, ce sont vraiment des chants qui sont traditionnels plus que religieux et qui font partie de notre culture. Ces chants nous reconnectent à notre enfance et à tous les parts de joie et de bonheur que j'ai vécu petite. Donc en chantant les chants de noël qu'on chantait quand on était petit, d'une certaine façon si on a été heureux à ces époques là, cela nous reconnecte à toute cette joie et à la simplicité de l'enfant".