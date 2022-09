Brésil-Ghana au Stade Océane : "Une vraie fierté" pour Clément Calvez, le directeur du développement du HAC

Plu qu'un match de gala, c'est une rencontre internationale : dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde de football, le Brésil affronte le Ghana ce vendredi soir au stade Océane du Havre. "C'est une vraie fierté pour les collaborateurs et pour l'ensemble du club de pouvoir organiser ce type de match", se félicite Clément Calvez, le directeur de développement du HAC.

"Séduits par notre stade"

Car finalement, on doit cette rencontre aux équipes du club havrais. Le HAC a, en effet, été contacté par l'agence Pitch International, chargée d'organiser (billetterie, sécurité, stade, etc.) les matchs amicaux de la sélection brésilienne. "La sélection brésilienne devait jouer en Angleterre, mais le match a été annulé, détaille Clément Calvez. Et donc Pitch nous a appelés pour trouver en urgence un stade à proximité de Paris, car les Brésiliens jouent leur seconde rencontre à Paris, au Parc des Princes, mercredi."

Dès lors, tout est allé très vite : "Nous avions des contacts avec cette agence, le feeling passait bien. Le fait que la sélection brésilienne était sur Paris leur permettait de venir visiter rapidement nos infrastructures, ce qu'il s'est passé. Le sélectionneur et son manager sportif ont été séduits par notre stade, par le centre d'entrainement, par nos terrains et la qualité de nos infrastructures", poursuit Clément Calvez. La délégation a également regardé si la ville avait de quoi faire en termes d'hôtel, afin d'accueillir l'équipe mais également tout le staff. La sélection brésilienne, depuis le début de la semaine, loge donc à l'hôtel Hilton. L'équipe du Ghana est, elle, descendu à Deauville.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis une semaine, l'équipe du Brésil bénéficie donc des installations du HAC. Le match se jouant à guichets fermés devant 25 000 personnes, le club a aussi dû mobiliser des renforts de personnel pour gérer l'affluence et la préparation. Mais le jeu en vaut la chandelle : "Ce qu'on apprécie aussi beaucoup dans cette venue, c'est de montrer qu'il est capable de proposer aux territoires un événement et un spectacle international, de faire en sorte que les Havrais et les Normands puissent accéder à ce type de rencontre. On est très fiers de pouvoir leur proposer ce spectacle", conclut le directeur de développement du HAC.