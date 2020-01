Brest 2020 : presque trop de bénévoles pour les Fêtes Maritimes !

Brest, France

Y aura-t-il de la place pour tous les bénévoles aux fêtes maritimes de Brest 2020 ? Pas sûr vu l'engouement que l'événement suscite une fois de plus, alors que le nombre de bénévoles nécessaires devrait être un peu inférieur pour cette 8ème édition. De quoi susciter la surprise de certaines associations.

8 places contre 40 en 2016

Du côté de la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail), Claude Cren est "dans le flou" : "en 2016, on avait mobilisé une centaine de bénévoles au total dont une quarantaine sur les pontons et chalets d'accueil, explique la permanente du comité. Cette année, on nous a réduit les quotas, avec pour l'heure que huit bénévoles sur trois jours assurés d'avoir une place sur ces postes."

"Chaque association a peut-être l'ambition de mobiliser un grand nombre de bénévoles, mais on a _un nombre encore plus important de structures, donc ça demande des choix et arbitrages_", précise Fortuné Pellicano, adjoint à la ville de Brest et vice-président de Brest Événements Nautiques qui organise les festivités.

2.700 personnes déjà volontaires

2.700 personnes se sont déjà portées volontaires pour être bénévoles. "Les besoins ont été aménagés autrement puisqu'on considère que sur des thématiques aussi importantes que les sciences et techniques de la mer ou les métiers de l'environnement, qui font partie du socle d'animations, _des bénévoles plus formés devront être présents_", indique Fortuné Pellicano.

"La gestion des bénévoles va se poursuivre pour _être assuré d'ici quelques semaines d'avoir des gens compétents et disponibles_", précise-t-il. Les postes auxquels ils devront évoluer sont variés : accueillir le public aux entrées et les équipages, gérer les accès aux pontons, entretenir le site... "On construit aujourd'hui les emplacements qu'il faut à chaque bénévole pour se rendre utile, conclut le vice-président de Brest Evenements Nautiques. Ils seront à tous les postes clés de la fête."