Brest Atlantiques : comment suivre le départ de la course ?

Brest, France

Il devait avoir lieu dimanche en début d'après-midi, mais les mauvaises conditions météo en ont décidé autrement. Le départ de la Brest Atlantiques a finalement lieu ce mardi : les bateaux vont quitter le quai Malbert entre 7h30 et 8h30 du matin, chacun avec quinze minutes d'écart, avant de s'élancer de la ligne de départ au large à 11 heures. On vous donne quelques conseils pour profiter au maximum du spectacle.

La digue de la Pérouse : point stratégique

Les quatre Ultims vont quitter le quai Malbert à Brest, pour effectuer une parade le long de la digue de la Pérouse : vous pourrez les admirer d'ici ou du quai de la Douane pour le départ. Si plus de 2.000 personnes étaient attendues initialement dimanche, dernier jour des vacances, ça devrait être plus accessible ce mardi.

Les maxi-trimarans vont ensuite passer par le goulet pour rejoindre leur zone de départ, située entre la pointe Saint-Mathieu et le phare du Toulinguet, pour un début de course à 11 heures. Vous pouvez tenter de vous installer du côté de la pointe des Espagnols ou vers la pointe du Diable pour les voir passer à moins d'un kilomètre de vous. Les plages de Plougonvelin et de Portzic sont aussi une alternative plus accessible.

En mer

Si vous avez une embarcation pour prendre le large avec les Ultims, il faudra veiller à ne pas vous approcher trop près ! Une zone de navigation va être délimitée le long de la baie de Camaret-sur-Mer pour les plaisanciers. Les vedettes à passagers seront quant à elle cantonnée au nord, le long de la côte de Plougonvelin.