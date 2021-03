Brest : deux nouvelles lignes au départ de l'aéroport cet été

Transavia ouvre deux lignes intérieures au départ de Brest, vers Calvi et Figari en Corse. Elles seront opérationnelles cet été.

Après Ajaccio et Bastia, la compagnie low-cost d'Air France Transavia annonce l'ouverture de deux nouvelles lignes au départ de Brest et à destination de la Corse. Elles desserviront Figari et Calvi une fois par semaine l'été.

Le premier vol entre Brest et Figari aura lieu le 12 juin. Il faudra attendre le 3 juillet pour Calvi. Les billets sont ouverts à la vente à partir du 16 mars.

Avec ces nouvelles lignes, Transavia dessert désormais dix destinations en France au départ de Brest.