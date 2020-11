Brest : le voilier école Mutin remis à l'eau après deux ans de travaux

Le plus ancien bâtiment de la Marine, le voilier école Mutin, qui s'était illustré pendant la Seconde guerre mondiale en servant les services secrets britanniques, a été remis à l'eau ce jeudi à Brest après 22 mois de travaux de carénage. Les travaux ont coûté un million d'euros.

Les travaux de carénage ont duré 22 mois. Le voilier école Mutin, le plus ancien bâtiment de la marine nationale, a été remis à l'eau ce jeudi à Brest. Pendant des presque deux années, le navire, lancé en 1927, a bénéficié de travaux de menuiserie sur les éléments les plus anciens de sa structure. Près de 35% des membrures de sa coque et 75% du bordage en chêne du bâtiment ont été remplacés. Ces travaux, menés en partenariat avec le groupe Navtis, au chantier du Guip, situé sur le port de Brest, ont coûté un million d'euros.

Depuis sa mise à l'eau, le navire à la coque blanche et aux superstructures en bois vernis assure la formation des cadets de la Marine, à l'exception de la période de la Seconde guerre mondiale. Pendant cette période, "il avait été réquisitionné par les services secrets britanniques pour des actions de renseignement, d'infiltration et d'exfiltration", a rappelé Jean-Yves Bruxelle, à la tête du service de soutien de la flotte (DSSF) à Brest. "C'est une vitrine pour la Marine nationale", a-t-il assuré.