Brest ne sera pas capitale française de la culture en 2022

C'est Villeurbanne, dans l'agglomération lyonnaise, qui a reçu ce mardi le label "Capitale française de la culture". Brest, dans le Finistère, était aussi candidate, et faisait partie des neuf villes de 20.000 à 200.000 habitants pré-selectionnées pour ce label.

Brest, dans le Finistère, ne sera pas "capitale française de la culture" en 2022. C'est Villeurbanne, dans le Rhône, qui a reçu ce mardi ce label décerné pour la première fois. Un label décerné par le ministère de la Culture pour encourager un "projet culturel urbain", et qui s'accompagne d'un financement d'un million d'euros pour stimuler la commande publique et artistique de la municipalité. Une rentrée d'argent salutaire en ces temps de crise sanitaire.

Foisonnement culturel

Une déception pour la ville bretonne, qui avait pourtant passé le dernier tour de sélection en février. "Même si nous aurions beaucoup aimé être choisis, notre ambition restera la même, a réagi le maire de Brest François Cuillandre. Tout au long du mandat, nous garderons cette énergie à travers les passionnants projets qui verront le jour. Chantier du Quartz, ateliers d’artistes éphémères, rénovation du musée des Beaux-Arts, déménagement du Fourneau… Les projets ne manquent pas, et il nous appartient désormais de réfléchir à la manière dont ces propositions, cette énergie et cette envie trouveront toute leur place dans les mois et années à venir, pour alimenter le foisonnement culturel de Brest."

Au total, 29 villes de 20.000 à 200.000 habitants s'étaient portées candidates pour ce nouveau label. Brest faisait partie des neuf villes encore en lice.