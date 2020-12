Brest veut être capitale française de la culture en 2022

Et si Brest devenait la toute première capitale française de la culture ? L'idée enchante Réza Salami, adjoint au maire en charge de la politique culturelle, et de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel. La cité du Ponant va répondre à l'appel à candidatures lancé le 8 octobre par le ministère de la Culture.

Donner des perspectives aux acteurs culturels

Persuadé que la ville a "son mot à dire" dans la compétition pour obtenir le label, Réza Salami mise notamment sur "la maritimité de Brest et son histoire culturelle très riche et ouverte sur le monde".

"C'est une bonne nouvelle dans cette période morbide que connaît le monde culturel, dévasté par cette crise pandémique, estime l'adjoint au maire de Brest. L'abattement des acteurs aujourd'hui est total, et il n'y a pas de perspective. Donc ça nous paraît important de saisir cette occasion de donner des perspectives, une énergie nouvelle et une dynamique positive."

Un million d'euros à la clé

Les villes et groupements de communes intéressées ont jusqu'au 31 décembre pour postuler. Bourges, Metz, ou encore Antibes sont déjà sur les rangs. Brest est à ce jour la seule candidate en région Bretagne. Le maire François Cuillandre ira en personne plaider le dossier devant le jury, au mois de mars.

Le ministère indique sur son site internet que les candidats devront présenter "un projet culturel mettant en valeur la richesse et la diversité du territoire". Il devra proposer "une vision et une stratégie culturelle claires et cohérentes au regard de 8 critères : qualité d’innovation, intérêt artistique et culturel, investissement des habitants, rayonnement et coopération internationale, accessibilité de tous les publics, solidarité territoriale, capacité de mise en œuvre et possibilité de pérennisation du projet."

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin doit annoncer fin mars 2021 le territoire retenu pour l’année 2022. L’attribution du label s’accompagne d’un financement d’un million d’euros.