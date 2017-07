Bretagne : bientôt une antenne-relais au milieu du camping de Saint-Jacut-de-la-mer ?

A Saint-Jacut-de-la-mer dans les Côtes d'Armor, la construction d'une antenne-relais pour téléphonie mobile crée la polémique. Cette antenne "haute comme un immeuble de 10 étages" selon les opposants, doit être installée au milieu du camping municipal.

"Ce pylône sera en plein dans les mobil-home et se dressera à 30-35 mètres de haut avec les antennes, c'est à peu près un immeuble de dix étages", lance Alain Lambert du collectif Stop Antenne Relais Saint-Jacut-de-la-mer.

Un recours déposé

Depuis la découverte du permis de construire daté du 4 avril dernier, "affiché derrière un buisson à l'entrée du camping", un collectif d'opposants à l'antenne a donc été créé, un recours gracieux déposé. Deux pétitions, papier et internet, ont recueilli "800 signatures" dont cette de Nicole. "Ce pylône m'ennuie pour des raisons esthétiques, il va gêner ma vue, mais j'ai peur du risque sanitaire également", explique cette riveraine. "J'aurai une vue directe sur ce pylône, ça ne m'enchante pas mais ce n'est pas priorité. Ma priorité, c'est de défendre la baie de Baussais et le site remarquable dans lequel on habite, précise Josiane. Comme la plupart des opposants, cette autre riveraine n'est "pas contre l'installation d'une antenne-relais dans la commune mais contre l'emplacement choisi"."Il y a des solutions, il faut qu'elle [la maire de la commune] les trouve".

Le permis de construire affiché à l'entrée du camping municipal de Saint-Jacut-de-la-mer © Radio France - Johan Moison

La mairie en contact avec l'opérateur

"Nous sommes en contact avec l'opérateur et nous travaillons . Je demande simplement aux membres du collectif d'attendre un petit peu", explique Claire Thirion-Emberson, maire de Saint-Jacut-de-la-mer. "Dans ce dossier on s'est surtout concentré sur l'aspect sanitaire et sécurité", ajoute-t-elle.

Les opposants ont réalisé des montages photos et vidéo