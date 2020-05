Bretagne : des enfants recherchés pour tourner dans un film avec Pierre Niney

Après le succès du film "Sauver ou périr", Frédéric Tellier fait de nouveau appel à Pierre Niney pour son prochain long-métrage intitulé "Goliath". A cette occasion, le réalisateur viendra poser ses caméras en Bretagne. Un tournage est annoncé en août dans les Côtes-d'Armor et en Ille-et-Vilaine.

L'histoire de trois destins bouleversés

Le film racontera trois destins. Celui de France, "professeure de sport le jour, ouvrière la nuit et militante. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien spécialisé en droit environnemental et Mathias, lobbyiste et homme pressé. Ils vont voir leurs destins bouleversés et entremêlés par l’acte terrible d’une agricultrice désespérée." A cette occasion, la production du film recherche de jeunes bretonnes et bretons pour jouer les figurants ou interpréter un rôle.

Elle est en quête de différents profils de filles et garçons de 14-15 ans, mais aussi de filles et garçons de 7 à 12 ans dont certains avec des aptitudes aux arts du cirque et de filles ou garçons de un à 10 ans, porteurs d’un handicap physique de type malformation congénitale.

Deux rôles de jeunes filles

La production recherche également une fille de 7 à 9 ans pour incarner Coline, une jeune fille ayant grandi à la campagne, sportive, énergique et très "nature"et une fille de 12-13 ans afin d'incarner Camille, une jeune fille vivant dans un milieu citadin plutôt bourgeois. Une scène se déroulera sur un voilier.

Un casting sera organisé par visioconférence afin de respecter les mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Si vous souhaitez postuler, envoyez des photos naturelles récentes (portrait et en pied) en indiquant nom, prénom, âge, taille, poids, activités, loisirs, expériences de jeu éventuelles (non obligatoire), ville de résidence et coordonnées des parents (email et téléphone) à l'adresse suivante : casting.singleman@gmail.com avant le 22 mai 2020. Les heures de tournage seront rémunérées au tarif syndical.