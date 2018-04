Rennes, France

La polémique enflait depuis plusieurs mois, finalement la société Enez Aval renonce à implanter un parc d'attraction de 82 hectares sur le site de Cormeré à Guipry-Messac entre Rennes et Redon. Ce parc conçu autour des légendes arthuriennes semblait plutôt bien accueilli par les élus du territoire, mais il devait faire fàce à une fronde des agriculteurs soutenus par la chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine. Le monde agricole s'est d'ailleurs mobilisé sur place ce vendredi 30 mars.

Autre site à l'étude

Le porteur de projet a décidé de changer de localisation car il estime qu'il y avait clairement un risque d'implantation d'une ZAD sur le lieu retenu : "les conditions de la concertation étaient devenues impossibles, on ne peut pas passer 2 à 3 ans en procédure" explique Aurélien Loro "on a eu une opportunité qui s'est présentée à nous" renchérit le président d'Enez Aval qui refuse de communiquer le nom du nouveau site retenu. En tout cas, plusieurs mois d'étude s'engagent autour de la nouvelle localisation en Bretagne. Ce parc de 82 hectares estimé à 100 millions d'euros pourrait accueillir autour de 500 000 visiteurs chaque année et crééer 200 emplois.