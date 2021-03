Bretagne : "Eaux et rivières" relance son concours de poissons d'avril

Dans cette ambiance parfois morose il est bon de faire perdurer les traditions. C'est ce que vous propose l'association de protection de l'environnement "Eaux et rivières de Bretagne". A l'occasion du 1er avril elle relance son concours de poissons organisé l'an dernier pour la première fois.

L'an dernier plus de 1.300 créations sont arrivées du monde entier dans la boîte mail de l'association. Pour cette nouvelle édition, 10 catégories ont été établies. Vous pouvez ainsi choisir de dessiner votre poisson, de le fabriquer en matériaux de récupération, de déguiser votre animal de compagnie ou même de concevoir un gâteau en forme de poisson ! Une catégorie est aussi ouverte pour les adultes ou les écoles.

Un lot pour chaque participant

Une fois votre poisson réalisé, photographiez-le, remplissez le formulaire mis en ligne sur le site de "Eaux et rivières" et envoyez le tout à poissonavril@eau-et-rivieres.org. Vous avez jusqu'au 6 avril minuit pour participer. Chaque participant remportera un lot. Les premiers de chaque catégorie recevront un livre sur la nature, les seconds des entrées pour une sortie sport et nature, et les troisièmes un sac en coton.

Cette opération permet aussi de rappeler qu'un tiers des espèces de poissons d'eau douce est aujourd'hui menacé d'extinction. Beaucoup moins drôle qu'un poisson d'avril !