Le concours du meilleur far breton de Bretagne s'est déroulé ce lundi 7 octobre en gare de Rennes dans le cadre de l'opération "Chefs en gare". Deux pâtissiers d'Ille-et-Vilaine et un autre du Morbihan ont été récompensés.

Bretagne : et le meilleur far breton de la région se trouve à...

Région Bretagne, France

Moelleux mais pas trop, doré mais pas trop non plus. Le meilleur far breton de Bretagne a été élu ce lundi 7 octobre à l'issue d'un concours organisé par la fédération bretonne des pâtissiers et la chambre régionale des et de l'artisanat. Le jury composé de professionnels de la pâtisserie et présidé par Laurent Le Daniel a dû faire son choix parmi 19 fars venus du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et des Côtes-d'Armor. Les experts ont goûté les pâtisseries à l'aveugle.

A l'issue de la journée, le far breton de Vincent Rossard de la pâtisserie Cartron à Vannes a remporté la première place. "Il était appétissant. A la découpe il était homogène et la texture était bien équilibré. Les pruneaux étaient bien répartis et s'y ajoutait un bon coût de rhum. Il avait tous les critères pour défendre le far breton !" explique Laurent Le Daniel.

L'Ille-et-Vilaine bien représentée

En deuxième position on trouve Sébastien Picard, pâtissier à Bain-de-Bretagne dans la boutique de Stéphane Dagnaud. "Je fais chauffer mon lait et mon beurre. Il ne faut pas mettre le lait froid dans le plat pour que la texture soit bonne." Enfin, Herman Veremeeren, installé à Baulon et présent sur les marchés a décroché la troisième place. "Mon secret c'est la vanille. Une bonne vanille ça fait beaucoup je trouve. Pour la cuisson je n'utilise que des plats en terre," assure celui qui a aussi reçu le prix du meilleur Kouign-Amann en 2017.

Le concours du meilleur far breton existe depuis une dizaine d'années. Il est organisé pour la deuxième année consécutive en gare de Rennes. "C'est une façon de faire la promotion de cette pâtisserie qui fait notre patrimoine !" sourit Laurent Le Daniel.