Coronavirus : aucun gros festival cet été en Bretagne

La Bretagne devra faire sans les festivals cet été. Comme dans le reste de la France, les événements qui rassemblent plus de 5.000 personnes ne pourront pas se tenir avant le mois de septembre : c'est ce qu'a annoncé ce mardi après-midi le Premier ministre, lors de la présentation du plan de déconfinement. Un séisme pour notre région qui accueille d'ordinaire des dizaines de festivals à cette époque.

Pas de festivals en août

Si les Vieilles Charrues, Art Rock ou le festival de Cornouaille à Quimper avaient déjà été annulés, les festivals étant interdits jusque mi-juillet initialement, ce sont désormais ceux du mois d'août qui sautent. Pas de festival du Bout du Monde à Crozon donc, avec ses 70.000 festivaliers habituels : il faudra attendre 2021 pour voir les artistes initialement programmés du 31 juillet au 2 août, la majorité ayant donné son accord pour revenir l'an prochain.

Pas d'édition non plus cette année du Festival Interceltique de Lorient, avec ses groupes venus de différents continents. La Route du Rock à Saint-Malo ne pourra pas non plus se tenir comme prévu du 19 au 22 août. Même chose pour la fête du bruit de Landerneau début août et le festival du Roi Arthur, à Bréal-sous-Montfort (dans l'Ille-et-Vilaine), fin août.