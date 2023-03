Bretagne : Le Château de Montmuran lauréat du loto du Patrimoine

Jusqu'à 500.000€ d'aides

La Fondation du Patrimoine portée par Stéphane Bern a dévoilé les 18 sites régionaux qui vont bénéficier d’un soutien financier en 2023. Pour la Bretagne, c’est le Château de Montmuran qui a été sélectionné. Le montant de la dotation, dans la limite de 500.000 euros, sera annoncé lors des prochaines Journées européennes du patrimoine en septembre. En attendant, "c'est une formidable reconnaissance et une fierté" pour le propriétaire, Olivier de La Villéon.

Une place forte de Bretagne

Édifié au XIIe siècle sur un promontoire entre Rennes et Saint-Malo par les seigneurs de Tinténiac, le Château de Montmura n a été une des places fortes de Bretagne au Moyen Âge. Son imposant châtelet du XVe siècle a conservé ses mâchicoulis, herse, douves, chemin de ronde, ainsi que deux pont-levis. C’est dans la chapelle accolée que fut adoubé Bertrand du Guesclin en 1354. Aujourd’hui et depuis 1889, le château est propriété d’une même famille, depuis cinq générations. Il est classé au titre des monuments historiques depuis 2003.

Le bâtiment est touché par la mérule, ce qui nécessite de gros travaux couteux - © Fondation du patrimoine - MyPhotoAgency-Sourcier

Des travaux nécessaires

Même si le château est ouvert au public l’été et accueille des réceptions privées, de gros travaux sont nécessaires, notamment pour assurer la pérennité des tours. Des traces de mérule, signes d’infiltrations, ont aussi été découvertes et des travaux sur la toiture et la charpente sont particulièrement urgents.

Les réceptions privées ou les visites publiques permettent, certes, de payer des charges d'entretien courantes, mais pas des travaux aussi couteux. "C'est mon activité professionnelle d'agent général d'assurance qui me permet d'emprunter pour financer ces travaux", explique le propriétaire..

Le sixième d'une belle liste

Depuis la première édition en 2018, la Mission patrimoine a aidé 6 projets du patrimoine régional de Bretagne.

36 sites aidés en Bretagne

36 sites ont été sélectionnés en Bretagne par la Fondation du Patrimoine depuis 2018 - Fondation du Patrimoine

En tout, en France, 762 projets (108 régionaux + 654 départementaux) ont été sélectionnés pour être aidés et/ou sauvés, grâce à près de 230 millions d’euros dont le moitié (125 millions d’euros) est issue du Loto du patrimoine. 36 sont concernés en Bretagne, les 6 sites régionaux et 20 départementaux.