Bretagne : le cirque de retour sur la piste

Après plus d'un an à l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, les cirques reprennent la route. Le cirque Achille Zavatta fait son retour dans la zone commerciale Cap Émeraude à Pleurtuit, au sud de Dinard. Un retour essentiel pour la survie de ce cirque familial.

Jongleurs, trapézistes, clowns sont de retour sur la piste. Depuis mi-juillet, le cirque Achille Zavatta s'est installé dans la zone commerciale Cap Émeraude à Pleurtuit, au sud de Dinard. Il reste sur place jusqu'au 28 août, puis reprendra la route pour d'autres dates.

J'ai dû travaillé dans un fast-food parce que tous les spectacles étaient annulés. - Angelina, la contorsionniste

Ce cirque compte une dizaine d'employés, six d'entre eux appartiennent à la même famille. L'entreprise était complètement à l'arrêt depuis le début de la pandémie. Le directeur du cirque, Louis Dassonneville a vidé toutes ses économies pour vivre, payer les charges, l'entretien du matériel et les animaux. Le cirque n'a que des animaux domestiques pour ses spectacles : un cheval, un âne, deux poneys et trois chameaux. "Des confrères m'ont aidé. Nous sommes solidaires dans le monde du cirque, quand quelqu'un a besoin, on l'aide. Heureusement, ce n'est pas avec nos économies qu'on peut vivre un an". Il n'a perçu aucune aide de l'état.

Les artistes ne se sont pas produits pendant plus d'un an. © Radio France - Lucie Amadieu

Bâton lumineux et barbe à papa en main, les enfants sont conquis par les clowns. Les artistes eux aussi sont ravis de retrouver la piste. Angelina, la contorsionniste de la troupe, n'a pas pu exercer son art pendant un an. "J'ai travaillé en intérim dans un fast-food et j'ai fait des stages. Ça fait vraiment du bien de revoir du public, nous sommes fait pour ça".

Pour couvrir les frais d'une journée de travail, il faut 80 spectateurs par représentation. Pour le moment, le directeur a le sourire, le cirque rencontre le succès escompté. Chaque semaine, huit spectacles sont proposés, en journée et en soirée. L'entrée est gratuite pour les moins de 2 ans. Les places en gradin sont à 15 euros pour un adulte et 10 euros pour un enfant de moins de 12 ans. Les places en loge, en bordure de piste, coûtent 20 euros pour un adulte et 15 euros enfant.