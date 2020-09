Bretagne : qui veut tourner dans un film avec Mélanie Thierry ?

Si vous avez toujours eu envie de découvrir les coulisses d'un film, une occasion s'offre à vous. Pour le tournage d'un film intitulé "La vraie famille" réalisé par Fabien Gorgeart, la production du long-métrage recherche des femmes et des hommes pour jouer les figurants.

Tous les profils, de 16 à 80 ans sont les bienvenus. Il s'agira d'incarner des vacanciers dans une piscine, des clients d'un bar, des spectateurs dans une salle de cinéma ou des passants. Le tournage se déroulera au mois d'octobre dans les secteurs de Rennes, Dol-de-Bretagne et Avranches (Manche). Il faut résider dans les environs pour espérer décrocher un rôle rémunéré au tarif syndical.

Postulez avant le 21 septembre

Si vous souhaitez postuler, envoyez deux photos en couleur (portrait et en pied) en indiquant vos nom, prénom, âge, taille, poids, profession, activités et loisirs, adresse, téléphone et mail à l'adresse cast.lavraiefamille@gmail.com. Indiquez également vos disponibilités au mois d'octobre. Le mail doit être adressé à Manon et être envoyé avant le 21 septembre.

Le film "La vraie famille" raconte l'histoire d'Anna, une femme 34 ans qui vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement, mais Anna sait qu’elle doit aider Simon à réintégrer sa vraie famille. L'actrice Mélanie Thierry, vue notamment dans "Au revoir là-haut" sera à l'affiche de ce long-métrage.