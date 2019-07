Bretagne, Renforcer l'identité bretonne à l'occasion des derbys de football

La Bretagne "historique" compte 3 clubs en Ligue 1 cette saison : Rennes, Brest et Nantes et 2 en Ligue 2 : Guingamp et Lorient. A l'occasion des matches entre ces équipes, 6 en Ligue 1 et 2 en Ligue 2, différentes actions de promotion vont être mises en place.