Bretagne : Un nouveau château ouvert au public

Depuis janvier 2016, le château Le Rocher Portail à Saint-Brice-en- Conglès appartient à Manuel Roussel, un industriel du pays. Il réalise ainsi un rêve de gosse, ouvrir les portes aux visiteurs pour la première fois.

" Quand j’étais petit, je venais avec mon vélo à côté du château et je disais à mes parents « un jour, je l’achèterais »", ce rêve de gosse, Manuel Roussel le réalise en janvier 2016. Il devient ainsi le quatrième propriétaire du Rocher Portail, une bâtisse du XVIIe siècle. En tout, l’industriel en environnement, investit ses économies dans les 60 hectares du domaine, et les 30m² du château, sans compter le pavillon de chasse, le moulin et surtout les objets d’époque. Il embarque ainsi toute sa famille dans un projet qu'il juge lui-même "fou".

Un château dans son jus

Dans ce monument, tout est d’époque, du sol au plafond*_.* " La baronne vivait là avec sa famille. Elle dormait dans le lit à baldaquin, les enfants avaient leurs propres chambres. Tous les objets sont d’époques, l’un des enfants m’a dit « vous avez de la chance, notre mère ne voulait rien jeter » "._

Manuel prend un plaisir communicatif quand il arpente les pièces de son château. Chaque tissu, chaque tableau, chaque broderie, il connait l’histoire de chaque recoin de son château. " Parfois le dimanche quand il y a beaucoup de visiteur, j’enfile mon costume pour effectuer moi-même les visites. Puis pour rendre la chose attractive pour les enfants, j’ai mis en place une chasse au trésor. "

Ce tout jeune châtelain passe le plus clair de son temps dans ce lieu. " Mon épouse me dit souvent que le château n’est rien d’autre que ma maîtresse " lance tout sourire Manuel. Mais si il s’investit autant, ce n’est pas pour rien. " Beaucoup de visiteur me remercie pour le travail de restauration. Ça me touche énormément ".

Et justement, au détour d’une visite, Manuel tombe sur une vacancière un peu particulière, la descendante de Gilles Ruellan, celui qui fit bâtir le Rocher Portail : " Je viens de Paris exprès. J’espère que l’on va vous remettre la légion d’honneur Monsieur ".

La légion d’honneur peut être pas, mais Manuel Roussel a reçu un prix national, pour la restauration des vitraux de la chapelle.