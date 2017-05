"Bretelles dans le Dos" : Un concert d'accordéon dans les cuisines ou les salons des habitants

4 équipes d’accordéonistes ont sillonné le village d'Hergnies hier pour aller offrir un petit concert gratuit d'accordéon chez les habitants et les commerçants dans le cadre du festival Hainaut Belles Bretelles.

Sur commande ou par surprise les habitants les accordéonistes de Bretelles dans le Dos viennent frapper à la porte des habitants et des commerçants pour leur offrir un petit air d'accordéon de leur choix. Quand Benjamin frappe à la porte de Murielle et Jean Michel il est accueilli les bras ouverts et très vite avec Thomas l'organisateur du festival Hainaut Belles Bretelles qui guide le musicien, ils sont attablés dans la cuisine autour d'un café et de gaufre. En bout de table Benjamin qui interprète Bella Ciao puis un tango argentin "Inattendu et super chouette" sourit Murielle.

Partout dans le village les 4 équipes apportent un peu de bonheur, par exemple chez cette mamie de 102 ans émue aux larmes en entendant de l'accordéon qui forcément lui rappelait sa jeunesse, même chose chez un boucher qui a appelé sa mère pour lui faire écouter l'instrument, et puis il y a ceux qui chantent comme cette grand mère qui a demandé du Aznavour, et les enfants ont carrément dansé dans la cour de récré de l'école sur les airs traditionnels de Benjamin.

Normalement les équipes prévoient 20-25 minutes d'intervention mais c'est rarement le cas car souvent les hôtes en redemandent et des discussions naissent de fil en aiguille et se terminent autour d'un 2° café, ou d'une bière. Et les musiciens apprécient aussi ce concept car ils sont au plus près de leur public, à la chaise de gauche ou le fauteuil de droite et du coup ils perçoivent directement les ressentis les émotions de leur public.