Bretzels sur la tête et sacs kougelhopf : une collection haute couture sur le thème de l'Alsace

Une collection de haute couture inspirée par l'Alsace à Paris ! Ce lundi soir un jeune créateur de mode alsacien, Victor Weinsanto, 27 ans, a organisé son défilé dans un hôtel particulier du Marais. Pour présenter sa troisième collection dans le cadre du calendrier de la fédération de la haute couture et de la mode. Une collection inspirée par son enfance en Alsace et intitulée "Hopla Geiss" en hommage à ses deux grands-mères.

Victor Weinsanto a grandi à Souffelweyersheim tout près de Strasbourg. Il a ensuite été formé dans une école de mode parisienne. Avant de travailler pour le couturier Jean-Paul Gaultier notamment, puis de lancer sa propre marque.

Et pour sa nouvelle collection, il a donc choisi de rendre hommage à l'Alsace.

Des bretzels sur la tête, avec un serre-tête - Weinsanto

"Quand je voyais mon grand-père habillé en tenue traditionnelle, ma grand-mère aussi, cela m'a inspiré. Mes grands-parents me parlaient en alsacien. Je suis né dans un petit patelin, alors je me suis dit personne n'en parle jamais de l'Alsace dans la mode" explique le créateur. Qui a donc ajouté à ses créations tous les motifs, les accessoires, qui identifient immédiatement l'Alsace au yeux du monde.

La coiffe alsacienne, en mode haute couture - Weinsanto - DR

"On a été presque un peu premier degré mais en le détournant complètement. On s'est inspirés des coiffes alsaciennes, on les a rendues énormes, gigantesques, avec beaucoup d'opulence, on s'est inspirés pour rigoler aussi des bretzels, mon coiffeur a créé des bretzels sur la tête. Bref tous les codes que les gens puissent reconnaître surtout" poursuit Victor Weinsanto. Histoire de redonner à notre région la place qu'elle mérite dans le monde de la mode.

Même le kougelhopf peut devenir accessoire de mode - Weinsanto

"Dans la mode on ne parle pas énormément de la région Alsace. Alors que la Bretagne a souvent été mise en avant lors des défilés, la bigoudène a été souvent reprise, d'autres régions aussi. Mais pas beaucoup l'Alsace. Donc c'était évident de vouloir le faire. Et surtout l'appeler "Hopla Geiss", d'ailleurs on entend ma grand-mère de 91 ans chanter une chansonnette alsacienne pour ouvrir le bal" sourit le couturier.

Les coiffes alsaciennes, en mode haute couture - Weinsanto - DR