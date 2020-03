Un conte en breton n°3 : selaouit "An aval aour"

Une histoire avant d'aller au lit ? Oui mais en breton ! France Bleu Breizh Izel vous propose des contes en breton pour les plus petits en ce temps d'épidémie. Koulmig et Even, eux, ne sont pas confinés. Ils partent à la recherche de la légendaire pomme d'or. Arriveront-ils à déjouer le dragon ?