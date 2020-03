Une histoire en breton n°4 : selaouit "Spontusat Kluduhel"

Une nouvelle histoire pour petits et grand, en breton mar plij ! Aujourd'hui on part dans le bois de Trababa, où depuis lundi, les habitants du village sont effrayés par des cris terrifiants. S'agit-il de ceux de l'ogre Kluduhel ? Et, est-il vraiment si méchant ?