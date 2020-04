Brezhoneg : Penaos e vez graet evit ar c'hevredigezhioù evit dastum ac'hant er mare-mañ ?

Abaoe meur a vloaz e vez dastumet arc'hant gant ar gevredigezh Oligocyte evit sikour ar re glañv gant krign-bev an empenn. Kustum eo an izili da aozañ ur bern darvoudoù hag er bloaz-mañ, un tombola oa da vezañ aozet gant Stad Brest, skipailh Lig 1 mell-droad. Paket int bet gant ar c'horonaviruz ivez peogwir e oant sañset gwerzhañ tikiji tombola da geñver match Brest-Lil d'ar Sadorn 14 a viz Meurzh met evel-just n'eo ket bet c'hoariet ar match.

Setu m'eo bet klasket ganto ha kavet un doare all da werzhañ tikiji : dre internet evel-just ! Setu amañ ur pennad-kaoz gant Bernard Leon, prezidant Oligocyte, evit kaout muioc'h a zisplegadurioù.

Ar pennad-kaoz gant Bernard Leon, prezidant ar gevredigezh Oligocyte . Copier

M'ho peus c'hoant da sikour ar gevredigezh Oligocyte ha prenañ tikidi tombola e c'heller klikañ amañ betek ar 7 a viz Even.