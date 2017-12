Carpentras, France

"Dès qu'il y a une patinoire, je suis content !", après plus de dix ans au haut niveau, Brian Joubert a toujours autant les yeux qui brillent lorsqu'il y a de la glace dans le coin. Il a pu aiguiser ses lames, pour le bonheur des fans, sur la patinoire éphémère, installée place du 25 août pour les Noëls Insolites.

Une retraite active

C'est après les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014 que Brian Joubert raccroche les patins. Mais ne regrette-t-il pas un peu de ne pas participer aux prochains, à Pyeongchang, en Corée du sud, en février prochain ? "Oh non, je sais qu'il aurait pas fallu que j'y aille ! Quand je vois le niveau qu'il y a actuellement c'est incroyable. Donc moi je suis vraiment mieux sur mon canapé à admirer ça", sourit le sportif.

Son canapé, il n'y est quand même pas souvent : il assure des spectacles partout dans le monde, il fait partie de la tournée Holiday On Ice, et depuis septembre, il est entraineur, puisqu'il a créé son propre club dans sa ville d'origine, Poitiers.

Brian Joubert, un retraité bien actif Copier

À la rencontre du public

Des démonstrations et des rencontres comme à Carpentras, Brian Joubert en fait une quinzaine par an. L'occasion de rencontrer son public, qui l'a suivi pendant les années 2000, mais aussi les plus jeunes, qui ont pu le voir dans l'émission télévisée de TF1 Danse Avec les Stars, à laquelle il a participé en 2014.

Les autographes se signent donc à tour de bras, et Brian Joubert aime ça : "Il n'y a plus de pression, il n'y a pas de juge, pas de compétition. On est là vraiment pour profiter, pour casser la barrière qu'il y a pu y avoir à l'époque. Et pour patiner avec les gamins aussi !". Et pour arrondir un peu sa retraite, puisque chaque prestation est rémunérée.