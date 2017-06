THE BRIDGE 2017 : voir, revoir les meilleurs moments avec la sélection des vidéos France Bleu

Vous avez été très nombreux à suivre THE BRIDGE 2017 sur francebleu.fr et sur notre page Facebook. Revivez les meilleurs moments en vidéo de cette course centenaire

Pour voir ou revoir, pour vivre ou revivre les temps forts de ce weekend THE BRIDGE 2017, nous vous proposons une sélection* des vidéos France Bleu les plus regardées sur notre page Facebook/France Bleu Loire Océan.

*Classement des + vues au - moins

Samedi 24 juin : l'arrivée du Queen Mary 2 au large de Saint-Nazaire

Samedi 24 juin : la présentation d'un des joyaux des chantiers de Saint-Nazaire, le Queen Mary 2

Dimanche 25 juin : dans le ciel, au dessus du pont de Saint-Nazaire un autre Géant s'approche, un Airbus A380

Samedi 24 juin : l'accueil du Queen Mary 2 par les sauveteurs en mer

Dimanche 25 juin : le survol du départ par un Airbus A380 de retour du Salon du Bourget

Samedi 24 juin : la hola des sauveteurs en mer et des passager du Queen Mary 2

Jeudi 22 juin : la descente de la Loire à bord de l'Ultim ACTUAL, à babord le Belem

Jeudi 22 juin : le passage des Maxi Trimarans sous le pont de Cheviré

Samedi 24 juin : la manœuvre d'accostage du Queen Mary 2 dans la forme Joubert

Samedi 24 juin : le géant des mers sous bonne escorte

Samedi 24 juin : quand les remorques viennent audevant du Queen Mary 2 dans le chenal de l'estuaire